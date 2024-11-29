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        Hakkarili şehit ailesi, eşyalarıyla düzenledikleri odada evlatlarının hatırasını yaşatıyor

        SAYİM HARMANCI - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 yıl önce bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın Hakkari'deki ailesi, oğullarından kalan eşya ve fotoğrafları yerleştirdikleri odada yüreklerindeki evlat acısını hafifletmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:04
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        Hakkarili şehit ailesi, eşyalarıyla düzenledikleri odada evlatlarının hatırasını yaşatıyor
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        SAYİM HARMANCI - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 yıl önce bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın Hakkari'deki ailesi, oğullarından kalan eşya ve fotoğrafları yerleştirdikleri odada yüreklerindeki evlat acısını hafifletmeye çalışıyor.

        Kent merkezindeki Dağgöl Mahallesi'nde yaşayan Korkmaz ailesi, 30 Kasım 2022'de şehit olan evlatlarının hatırasını evlerindeki odada yaşatmaya karar verdi.

        Odaya şehidin Türk bayrağıyla örtülü yatağını, fotoğraflarını, kıyafetlerini, botlarını, askeri üniformalarını, enstrümanlarını ve kişisel eşyalarını yerleştiren aile, evlatlarının şehit olduğu yere ait toprağı da getirdi.

        Korkmaz'dan kendilerine kalan eşyalara özenle bakan şehidin anne ve babası, yüreklerindeki evlat hasretini bu odada dindirmeye çalışıyor.

        - "Şehit olduğu gün giydiği bot da var"

        Baba Ramazan Korkmaz, AA muhabirine, tüm şehitlere rahmet, ülkenin güvenliği için gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerine başarı diledi.

        Oğlunun acısını derinden yaşadıklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Vatan sağ olsun. Devlet yetkililerimiz bizimle yakından ilgileniyor. Oğlum şehit olduktan sonra ona ait eşyaları, kıyafetleri ve fotoğraflarını yerleştirdik. Şehit olduğu gün giydiği bot da var. Bu oda çok sevdiğim bir yer. Sık sık buraya geliyorum. Geldiğimde içim biraz da olsa rahatlıyor. Oğlum buradaymış, yatağında yatıyor gibi hissediyorum. Bütün şehitlerimizin ailelerine Allah sabır versin. Bu vatan hepimize emanettir. Bizim evladımız da şehitlik mertebesine ulaştı. Allah tüm askerlerimizin yardımcısı olsun."

        Odadaki eşyalara dokunup düzeltirken içinin bir nebze de olsa rahatladığını vurgulayan Korkmaz, "Gelen misafirler odaya muhakkak bakıyor. Şehitlerimiz için dua ediyorlar. Yaşadığımız müddetçe şehidimizin odası duracak. Allah bu acıyı kimseye göstermesin." dedi.

        - "Şehidimizin eşyalarına gözüm gibi bakıyorum"

        Anne Hamide Korkmaz da oğlunu şehit olmadan bir hafta önce rüyasında evlenirken gördüğünü anlattı.

        Oğluna, şehit olduğu gün mesaj attığını ancak cevap alamadığını, daha sonra şehadet haberinin geldiğini ifade eden Kokmaz, "Yüreğimiz yandı. Biz de onun için oda oluşturduk. Buraya gelerek elbiselerine bakıyorum, çoraplarını koklayarak hasret gideriyorum. Burada birçok hatırası var. Şehit olduğu yere ait toprak da var. İstedik, arkadaşları gönderdi. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Şehidimizin eşyalarına gözüm gibi bakıyorum. Oğlum çok iyi bir insandı. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun, mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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