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        Hakkari'de kayalıklardan düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Hakkari'de küçükbaş hayvanların otlatıldığı alana giderken kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti, bölgede mahsur kalan beraberindeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:22 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:32
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        Hakkari'de kayalıklardan düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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        Hakkari'de küçükbaş hayvanların otlatıldığı alana giderken kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti, bölgede mahsur kalan beraberindeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Hakkari-Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyünde koyunlara bakmak için dağlık alana gittiği belirtilen 4 kişiden Erol Güney (19), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        Beraberindekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Zorlu arazide güçlükle olay yerine ulaşan ekipler, Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ekipler, sedyeyle aldıkları Güney'in cesedini ve bölgede mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kara yoluna ulaştırdı.

        Güney'in cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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