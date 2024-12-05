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        Hakkari'de yeni alınan 6 çöp aracı hizmete alındı

        Hakkari'de temizlik işlerinde kullanmak üzere 6 yeni araç alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:58 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:58
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        Hakkari'de yeni alınan 6 çöp aracı hizmete alındı
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        Hakkari'de temizlik işlerinde kullanmak üzere 6 yeni araç alındı.

        Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, araçların hizmete alınması için İl Özel İdaresi bahçesinde tören düzenlendi.

        Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

        154 köyün bulunduğunu kentte katı atıkların toplanmasında eksiklikler olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Başta Derecik ilçemiz olmak üzere Şemdinli ve Yüksekova'da bazı köylere hizmet konusunda İl Özel İdaremizin çöp toplama araçları yetersizdi. Hem İl Genel Meclisi üyelerimizin hem de muhtarlarımızın talepleri çerçevesinde İl Özel İdaresi bünyesinde araç temini sürecini başlattık. Aynı şekilde Katı Atık Birliğimizden de 3 aracımız İl Özel İdaresine teslim edilmişti. 6 ilave araçla birlikte toplam 9 araç olarak filomuzu genişleterek tüm köylerimize ulaşılabilir hale geldi."

        Yeni alınan araçlarla araç sayısının 14'e çıktığını aktaran Çelik, Şemdinli'ye 160 çöp konteyneri gönderildiğini ifade etti.

        Kurdele kesiminin ardından araçlar, hizmete alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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