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        Hakkari'de gümrük kaçağı 18 kilogram külçe altın ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçtaki iki şüphelinin ayakkabılarında gümrük kaçağı 18 kilogram külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:19
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        Hakkari'de gümrük kaçağı 18 kilogram külçe altın ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçtaki iki şüphelinin ayakkabılarında gümrük kaçağı 18 kilogram külçe altın ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yasa dışı yollardan altın sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda takip ettikleri bir aracı durduran ekipler, aramada araçtaki iki şüphelinin ayakkabılarında birer kilogramlık 18 külçe altın ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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