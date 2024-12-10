Hakkari'de gümrük kaçağı 18 kilogram külçe altın ele geçirildi

Bu kapsamda takip ettikleri bir aracı durduran ekipler, aramada araçtaki iki şüphelinin ayakkabılarında birer kilogramlık 18 külçe altın ele geçirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yasa dışı yollardan altın sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçtaki iki şüphelinin ayakkabılarında gümrük kaçağı 18 kilogram külçe altın ele geçirildi.

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