Hakkari ve Yüksekova'da depreme dayanıksız kültür merkezleri yıkılıyor

SAYİM HARMANCI - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Hakkari Valiliğinin desteğiyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde yıkımına başlanan depreme dayanıksız kültür merkezlerinin yerine yeni nesil kütüphaneler yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce, kent merkezi ve Yüksekova'da çok amaçlı kütüphanelerin kurulması için projeler hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınan projelerin uygulanması için depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Hakkari merkez ve Yüksekova'daki kültür merkezlerinin yıkımına karar verildi. Yüksekova'daki merkezin yıkımı büyük ölçüde tamamlandı, ildeki binanın da söküm işlemlerinin ardından yıkımına başlanacak. Yöre sakinleri, inşasına başlanacak kütüphanelerde kitap okuma, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılabileceği alanlar ile cep sinemasının bulunacağı modern kütüphanelere kavuşacak.

Yatırım programı kapsamında Esendere ve Durankaya beldelerinde de şube kütüphanelerinin kurulması planlanıyor. - "2025'te binaların yapımına başlamayı hedefliyoruz" Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine, kentte kültürel kalkınmada önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Kentte bir taraftan kültürel yapıların ayağa kaldırıldığına, bir taraftan da turist hareketliliği yaşandığına dikkati çeken Ağacanoğlu, şunları paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile Valimiz Ali Çelik'in destekleriyle kütüphanelerin yaygınlaşmasına yönelik önemli yatırımlar yapılıyor. Hakkari, tarih boyunca bir ilim merkeziydi ve burada birçok medrese bulunuyordu. Bu medreselerde kütüphaneler de vardı. Birçok alim, ulema ve devlet adamı yetişti. Kent merkezi, Yüksekova ilçemizde, Esendere ve Durankaya beldelerinde yeni kütüphaneler hayata geçirilecek. Mevcut binaların depreme dayanıklılık testleri yapıldı ve bu binaların depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldı. Bu binaların yıkım süreci devam ediyor."

Ağacanoğlu, bu projelerle 2025'te Hakkari merkez ve Yüksekova'ya donanımlı, Esendere ve Durankaya beldelerinde şube kütüphanelerini kazandıracaklarını belirterek, sonraki dönemlerde diğer ilçelerde de kütüphanelerin yapılması için çalışmaların süreceğini bildirdi. Yapılacak kütüphanelerin yeni nesil kütüphaneler olacağını aktaran Ağacanoğlu, şu bilgileri verdi: