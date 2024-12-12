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        Hakkari ve Yüksekova'da depreme dayanıksız kültür merkezleri yıkılıyor

        SAYİM HARMANCI - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Hakkari Valiliğinin desteğiyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde yıkımına başlanan depreme dayanıksız kültür merkezlerinin yerine yeni nesil kütüphaneler yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:49
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        Hakkari ve Yüksekova'da depreme dayanıksız kültür merkezleri yıkılıyor
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        SAYİM HARMANCI - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Hakkari Valiliğinin desteğiyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde yıkımına başlanan depreme dayanıksız kültür merkezlerinin yerine yeni nesil kütüphaneler yapılacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce, kent merkezi ve Yüksekova'da çok amaçlı kütüphanelerin kurulması için projeler hazırlandı.

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınan projelerin uygulanması için depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Hakkari merkez ve Yüksekova'daki kültür merkezlerinin yıkımına karar verildi.

        Yüksekova'daki merkezin yıkımı büyük ölçüde tamamlandı, ildeki binanın da söküm işlemlerinin ardından yıkımına başlanacak.

        Yöre sakinleri, inşasına başlanacak kütüphanelerde kitap okuma, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılabileceği alanlar ile cep sinemasının bulunacağı modern kütüphanelere kavuşacak.

        Yatırım programı kapsamında Esendere ve Durankaya beldelerinde de şube kütüphanelerinin kurulması planlanıyor.

        - "2025'te binaların yapımına başlamayı hedefliyoruz"

        Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine, kentte kültürel kalkınmada önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

        Kentte bir taraftan kültürel yapıların ayağa kaldırıldığına, bir taraftan da turist hareketliliği yaşandığına dikkati çeken Ağacanoğlu, şunları paylaştı:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile Valimiz Ali Çelik'in destekleriyle kütüphanelerin yaygınlaşmasına yönelik önemli yatırımlar yapılıyor. Hakkari, tarih boyunca bir ilim merkeziydi ve burada birçok medrese bulunuyordu. Bu medreselerde kütüphaneler de vardı. Birçok alim, ulema ve devlet adamı yetişti. Kent merkezi, Yüksekova ilçemizde, Esendere ve Durankaya beldelerinde yeni kütüphaneler hayata geçirilecek. Mevcut binaların depreme dayanıklılık testleri yapıldı ve bu binaların depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldı. Bu binaların yıkım süreci devam ediyor."

        Ağacanoğlu, bu projelerle 2025'te Hakkari merkez ve Yüksekova'ya donanımlı, Esendere ve Durankaya beldelerinde şube kütüphanelerini kazandıracaklarını belirterek, sonraki dönemlerde diğer ilçelerde de kütüphanelerin yapılması için çalışmaların süreceğini bildirdi.

        Yapılacak kütüphanelerin yeni nesil kütüphaneler olacağını aktaran Ağacanoğlu, şu bilgileri verdi:

        "Uluslararası standartlarda, Bakanlığımızın diğer illerde yaptığı gibi çağa uygun, teknolojik kütüphaneler olacak. Tüm vatandaşlarımızın gelip yararlanabileceği ve oradan çıkmak istemeyeceği bir yapı fikri var. Kültür, sanat ve kütüphane bir arada olacak. Bu şekilde bir konsept var. 2025'te binaların yapımına başlamayı hedefliyoruz. Kültür merkezi fonksiyonları taşıyan kütüphaneler olacak. Gelenler bir taraftan kitap okuyabilecek, bir taraftan cep sinemasından, fitness salonundan yararlanabilecek, bir taraftan da tiyatro, sanatsal faaliyetlere katılabilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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