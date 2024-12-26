Hakkari'de bulunan yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı
Hakkari'de bulunan yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı.
Hakkari'de bulunan yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Kaymaklı Köyü Muhtarı Derviş Demirkan, köy yakınında bulduğu yaralı dağ keçisini, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim etti.
DKMP ekipleri, yaptıkları kontrollerde, hayvanın iki bacağının kırık olduğunu tespit etti.
Ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları dağ keçisini tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.