Hakkari'de bulunan yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kaymaklı Köyü Muhtarı Derviş Demirkan, köy yakınında bulduğu yaralı dağ keçisini, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim etti.

DKMP ekipleri, yaptıkları kontrollerde, hayvanın iki bacağının kırık olduğunu tespit etti.

Ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları dağ keçisini tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.