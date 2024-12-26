Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hakkari'de kalp ameliyatları yapan ekibi tebrik etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hakkari'de ilk kez bypass ve kalp kapakçığı ameliyatlarını gerçekleştiren sağlık ekibini tebrik etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve ameliyata giren ekiple telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Ameliyatları başarıyla yapan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi KVC ve Hakkari Devlet Hastanesi ekibini kutlayan Memişoğlu, "Hakkari'de bir kalp ameliyatının yapılabildiğini ispat ettiniz. Bu, sağlık sistemimizin Türkiye'nin her yerinde her şeyi yapabilir bir durumda olduğunu göstermektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.