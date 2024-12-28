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        Hakkari ve Şırnak valileri, 2. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Şırnak Valisi Birol Ekici, Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:28
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        Hakkari ve Şırnak valileri, 2. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Şırnak Valisi Birol Ekici, Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çelik ve Ekici, 2. Hudut Tugay Komutanlığı Kışlası'nda bulunan 2. Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'ne ziyarette bulundu.

        2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün'den bölgedeki operasyonel faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, sohbet ettiği güvenlik güçlerine teşekkür etti.

        Çelik, "Burada görev yapan tüm kahraman personelimiz, ülkemizin huzuru ve güvenliği için büyük bir fedakarlık gösteriyor. Sizlerin özverili çalışmaları milletimizin geleceği için çok kıymetli. Tüm askerlerimize başarılar diliyor, her birinize minnet duygularımı ifade ediyorum." dedi.

        Orgeneral Ergün de bölgede terörle mücadele operasyonlarının etkin şekilde sürdürüldüğünü belirterek, birliklerin azim ve kararlılıkla görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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