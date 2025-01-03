Derecik Kaymakamı Demirci, Kur'an kursunu ziyaret etti

Öğrencilerle sohbet eden Demirci, Regaip Kandili'nin önemine vurgu yaparak, bu özel günlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Demirci, İlçe Müftü Vekili Levent Yardım ile ilçedeki Kur'an kursunu ziyaret etti.

Hakkari'nin Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, Regaip Kandili dolayısıyla Nurten Hızır Aşıkkutlu Kur'an kursunda öğrencilerle bir araya geldi.

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