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        Derecik Kaymakamı Demirci, Kur'an kursunu ziyaret etti

        Hakkari'nin Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, Regaip Kandili dolayısıyla Nurten Hızır Aşıkkutlu Kur'an kursunda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:33
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        Derecik Kaymakamı Demirci, Kur'an kursunu ziyaret etti
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        Hakkari'nin Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, Regaip Kandili dolayısıyla Nurten Hızır Aşıkkutlu Kur'an kursunda öğrencilerle bir araya geldi.

        Demirci, İlçe Müftü Vekili Levent Yardım ile ilçedeki Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden Demirci, Regaip Kandili'nin önemine vurgu yaparak, bu özel günlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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