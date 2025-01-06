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        Hakkari'de soğuktan etkilenen 3 kediyi belediye ekipleri kurtardı

        Hakkari'de soğuk havadan etkilenen 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:19
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        Hakkari'de soğuktan etkilenen 3 kediyi belediye ekipleri kurtardı
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        Hakkari'de soğuk havadan etkilenen 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı mahallelerinde soğuk havadan etkilenen 3 kediyi görenler, ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kedileri bulundukları yerden alarak belediye bünyesindeki kliniğe götürdü.

        Burada veteriner hekimlerce kontrolleri yapılan kediler tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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