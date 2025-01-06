Hakkari'de soğuktan etkilenen 3 kediyi belediye ekipleri kurtardı
Hakkari'de soğuk havadan etkilenen 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari'de soğuk havadan etkilenen 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı mahallelerinde soğuk havadan etkilenen 3 kediyi görenler, ihbarda bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kedileri bulundukları yerden alarak belediye bünyesindeki kliniğe götürdü.
Burada veteriner hekimlerce kontrolleri yapılan kediler tedavi altına alındı.
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