Hakkari'de soğuktan etkilenen 3 kediyi belediye ekipleri kurtardı

Burada veteriner hekimlerce kontrolleri yapılan kediler tedavi altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı mahallelerinde soğuk havadan etkilenen 3 kediyi görenler, ihbarda bulundu.

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