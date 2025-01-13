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        Hakkari'de oluşan sis bulutu havadan görüntülendi

        Hakkari'nin üzerini kaplayan sis tabakası güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:28 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:35
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        Hakkari'de oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
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        Hakkari'nin üzerini kaplayan sis tabakası güzel görüntü oluşturdu.

        Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

        Durankaya beldesi yolunda sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi düştü.

        Kentin üstünü ve dağların bir bölümünü kaplayan sis, Mergabütan Kayak Merkezi bölgesinde havadan görüntülendi.

        Kayak merkezi yolunda, bulut tabakasının karlı dağlarla oluşturduğu manzaraya karşı zaman geçiren Elazığlı doğasever Tahir Ağgedik, AA muhabirine, bu manzarayı yaklaşık 30 yıl önce Bolu'da gördüğünü söyledi.

        Hakkari'nin büyüleyici bir coğrafyasının olduğunu belirten Ağgedik, "Türkiye'de 75-76 şehir gezdim. Görmediğim şehirlerden birisi de burasıydı. Buradaki güzellikleri görmek bugüne kısmetmiş. Ailemle hem kayak yapacağız hem de şehri gezeceğiz. Güzel manzaranın tadını çıkarıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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