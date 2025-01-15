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        Hakkari Valisi Çelik, trafik kazasında yaralanan personeli ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çöp kamyonunun şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan İl Özel İdaresinde görevli 3 personeli hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 18:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:03
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        Hakkari Valisi Çelik, trafik kazasında yaralanan personeli ziyaret etti
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çöp kamyonunun şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan İl Özel İdaresinde görevli 3 personeli hastanede ziyaret etti.

        Hakkari Devlet Hastanesine giden Çelik, yaralıların durumu ve tedavileri hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

        Yaralıların yakınlarıyla da görüşen Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Çelik, yaralılar için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirerek, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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