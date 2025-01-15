Hakkari Valisi Çelik, trafik kazasında yaralanan personeli ziyaret etti

Çelik, yaralılar için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirerek, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

Yaralıların yakınlarıyla da görüşen Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çöp kamyonunun şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan İl Özel İdaresinde görevli 3 personeli hastanede ziyaret etti.

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