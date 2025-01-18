Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, ağır yaralandı

Hastanede bekleyen çocuğun bazı yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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