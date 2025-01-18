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        Hakkari'de 15 aylık bebek tedavisi için ambulans helikopterle Van'a gönderildi

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde tedavi gören 15 aylık bebek, ambulans helikopterle Van'a gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:52 Güncelleme: 18.01.2025 - 19:58
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        Hakkari'de 15 aylık bebek tedavisi için ambulans helikopterle Van'a gönderildi
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde tedavi gören 15 aylık bebek, ambulans helikopterle Van'a gönderildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 aylık Melisa Şanlı'nın ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Van'dan Derecik'e ambulans helikopter yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans helikoptere alınan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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