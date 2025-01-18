Hakkari'de 15 aylık bebek tedavisi için ambulans helikopterle Van'a gönderildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 aylık Melisa Şanlı'nın ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

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