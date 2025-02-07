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        Yüksekovaspor'da hedef Hakkari'nin Kadınlar Süper Ligi'ndeki ikinci temsilcisi olmak

        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan Yüksekovaspor, play-off turunda da aynı başarıyı göstererek Hakkari'nin Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki ikinci temsilcisi olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:06
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        Yüksekovaspor'da hedef Hakkari'nin Kadınlar Süper Ligi'ndeki ikinci temsilcisi olmak
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        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan Yüksekovaspor, play-off turunda da aynı başarıyı göstererek Hakkari'nin Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki ikinci temsilcisi olmayı hedefliyor.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan ve geçen yıl Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor, grubunu lider tamamlayarak play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

        Kadınlar 1. Ligi B Grubu'ndaki 14 maçından 13 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Yüksekova ekibi, grup aşamasını namağlup lider tamamlayan tek takım oldu. Hükmen galibiyetlerle beraber hanesine 58 gol yazılan Yüksekovaspor, bu maçlarda kalesinde ise sadece bir gol gördü.

        Yüksekova temsilcisi, play-off turundaki ilk maçında aynı grubu ikinci sırada tamamlayan 1207 Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenen Yüksekovaspor, 9 Şubat Pazar günü de sahasında oynayacağı maçı kazanarak play-off turuna iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

        Yüksekovaspor, play-off turunda şampiyonluğa ulaşarak gelecek sezon Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Hakkarigücü ile birlikte kenti temsil etmeyi amaçlıyor.

        - "Avantajımızı değerlendirmeyi amaçlıyoruz"

        Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen, AA muhabirine, ligin 14 haftalık grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

        Önlerinde 6 haftalık play-off sürecinin olduğunu belirten Şen, "Statüye göre ligde aldığımız puanların yarısı play-off turuna ekleniyor. Bu nedenle play-off turuna 20 puanla başlayacağız. Bizi en yakından takip eden rakibimizle aramızda 2 puan var. Avantajlıyız ve bu avantajımızı iyi değerlendirmeyi amaçlıyoruz. 6 maçımızı da en iyi şekilde tamamlayıp Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz. Sakat ya da cezalı oyuncumuz yok." dedi.

        Belli bir başarı grafiği yakaladıklarını ve bunu sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Şen, "İyi bir performans sergilemek istiyoruz. Şu an her şey yolunda. Play-off maçlarına 90 dakikanın uzatması olarak bakıyoruz. Uzatmalarda da saha içinde ve saha dışında iyi bir karakter sergileyip süreci en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Yüksekovaspor, Süper Lig'e geliyor." diye konuştu.

        Orta sahada görev yapan futbolculardan Zehra Acar ise play-off turuna avantajlı başlayacaklarını belirterek, "Bu avantaj olmasa da şampiyon olacağız, buna inanıyoruz. Geçen hafta, şu an rakibimiz olan Antalya takımını sahamızda yenmiştik. Şimdi yine karşılaşacağız ve bu maçı da kazanarak farkı açmak istiyoruz. Moral ve motivasyonumuz üst seviyede. Bize maddi ve manevi destek veren çok insan var. Şu an çok iyi bir aile ortamı hakim. Çok sıkı şekilde geliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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