Hakkari'de kar yerini soğuk havaya bıraktı

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu, belediye ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte bazı yollarda buzlanma nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi.

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