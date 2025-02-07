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        Hakkari'de kar yerini soğuk havaya bıraktı

        Hakkari'de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:16
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        Hakkari'de kar yerini soğuk havaya bıraktı
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        Hakkari'de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte bazı yollarda buzlanma nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi.

        Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu, belediye ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Buzlanma nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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