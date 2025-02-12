Hakkari'de kara saplanan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile kurtarıldı
Hakkari'de araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişilik aile, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari'de araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişilik aile, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Mergabütan Kayak Merkezi'nden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araç, Otluca köyüne doğru gittiği sırada yoldan çıkarak kara saplandı.
Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD'ın arama kurtarma ekibi yönlendirildi.
Bölgede düşen çığ nedeniyle araçla ilerleyemeyen ekipler, bir süre yürüdükten sonra ailenin bulunduğu noktaya ulaştı ve 5 kişinin güvenli bölgeye götürülmesini sağladı.
İl Özel İdaresi ekipleri de yolu açarak aracı bulunduğu yerden çıkardı.
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