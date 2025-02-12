Hakkari'de kara saplanan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile kurtarıldı

Bölgede düşen çığ nedeniyle araçla ilerleyemeyen ekipler, bir süre yürüdükten sonra ailenin bulunduğu noktaya ulaştı ve 5 kişinin güvenli bölgeye götürülmesini sağladı.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Mergabütan Kayak Merkezi'nden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araç, Otluca köyüne doğru gittiği sırada yoldan çıkarak kara saplandı.

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