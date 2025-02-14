Şemdinli Kaymakamı Akpınar, karla mücadele çalışmalarını inceledi

Çalışmalar hakkında bilgi alan Akpınar, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.

Kaymakam Akpınar ve Belediye Başkanı Şakar da yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçede etkili olan kar nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı.

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