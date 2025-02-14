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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, karla mücadele çalışmalarını inceledi

        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Fahri Şakar, karla mücadele çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:53
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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, karla mücadele çalışmalarını inceledi
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        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Fahri Şakar, karla mücadele çalışmalarını inceledi.

        İlçede etkili olan kar nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

        Kaymakam Akpınar ve Belediye Başkanı Şakar da yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Akpınar, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.

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