Hakkari'de gümrük kaçağı 8 kilogram altın ele geçirildi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derecik'te yasa dışı yollarla altın sevk edileceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, dün akşam saatlerinde Ortaklar yol kontrol noktasında tespit ettikleri aracı durdurdu.
Yapılan aramada aracın vites kutusundaki boşluğa gizlenmiş birer kilogramlık 6 külçe ve 2 tane birer kilogramlık kesme şeklinde gümrük kaçağı altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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