Hakkari'de borudan fışkıran su nedeniyle ağaçlarda buz sarkıtları oluştu
Hakkari'de borunun çatlaması sonucu fışkıran suyun donmasıyla ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Hakkari'de borunun çatlaması sonucu fışkıran suyun donmasıyla ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Kentte etkili olan kar ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
Soğuk havanın etkisiyle kentteki bazı şelaleler ve sulak alanların yüzeyi buz tuttu.
Ağaçdibi köyü yakınındaki akarsuyun kenarında bulunan ağaç dallarında, çatlayan borudan fışkıran suyun donması sonucu buz sarkıtları oluştu.
Uzun sarkıtları ve buz kütlesini gören fotoğraf tutkunları, oluşan ilginç görüntüyü fotoğrafladı.
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