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        Hakkari'de borudan fışkıran su nedeniyle ağaçlarda buz sarkıtları oluştu

        Hakkari'de borunun çatlaması sonucu fışkıran suyun donmasıyla ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:28
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        Hakkari'de borudan fışkıran su nedeniyle ağaçlarda buz sarkıtları oluştu
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        Hakkari'de borunun çatlaması sonucu fışkıran suyun donmasıyla ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Kentte etkili olan kar ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Soğuk havanın etkisiyle kentteki bazı şelaleler ve sulak alanların yüzeyi buz tuttu.

        Ağaçdibi köyü yakınındaki akarsuyun kenarında bulunan ağaç dallarında, çatlayan borudan fışkıran suyun donması sonucu buz sarkıtları oluştu.

        Uzun sarkıtları ve buz kütlesini gören fotoğraf tutkunları, oluşan ilginç görüntüyü fotoğrafladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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