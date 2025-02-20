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        Hakkari'de kar nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi

        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:25 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:25
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        Hakkari'de kar nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi
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        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanma meydana gelebileceği bildirilen açıklamada, "21 Şubat Cuma günü Hakkari merkez, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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