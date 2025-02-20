Hakkari'de kar nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi

Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanma meydana gelebileceği bildirilen açıklamada, "21 Şubat Cuma günü Hakkari merkez, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

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