Hakkari ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
Hakkari ve Bitlis'te, kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları devam ediyor.
Hakkari ve Bitlis'te, kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Tatlıcak ve Onbaşılar köyü ile Gürkavak mezrasının yolu kardan kapandı.
İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde de ulaşım aksıyor.
Birçok köy yolunun kardan kapandığı ilçede, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kentte belediye ekipleri ise 20 iş makinesiyle cadde ve kaldırımları temizledi.
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