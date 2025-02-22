Hakkari ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kentte belediye ekipleri ise 20 iş makinesiyle cadde ve kaldırımları temizledi.

Birçok köy yolunun kardan kapandığı ilçede, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Tatlıcak ve Onbaşılar köyü ile Gürkavak mezrasının yolu kardan kapandı.

Hakkari ve Bitlis'te, kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları devam ediyor.

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