Hakkari'de kargoya verilen 6 çuvalda 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de kargoya verilen 6 çuvalda 102 kilogram, kargo göndericisi şüphelinin evinde de 5,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari'de kargoya verilen 6 çuvalda 102 kilogram, kargo göndericisi şüphelinin evinde de 5,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, dün şüpheli olabileceği değerlendirilen 6 çuval kargo gönderisi içinde 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Aynı gün kargo göndericisi olan şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 5,70 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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