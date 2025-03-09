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        Türk Kızılay Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Türk Kızılay Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:42 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:45
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        Türk Kızılay Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Türk Kızılay Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen genel kurulda, Recep Bozkurt yeniden şube başkanlığına seçildi.

        Bozkurt, köklü bir geçmişe sahip Türk Kızılay'ın gönüllülük esasıyla çalışan bir yardım kuruluşu olduğunu söyledi.

        Zorlu bir coğrafyada görev yaptıklarını belirten Bozkurt, "Özellikle 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hakkari ve Yüksekova şubelerimiz büyük bir özveriyle çalıştı. Daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz. Her çalışmayı birlik ve beraberlik içinde yapacağız." dedi.

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