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        Yüksekova'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:20
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        Yüksekova'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Gençlik Merkezi'nde, Cemal Sala İlkokulu ve Ortaokulunca düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul müdürü Servet Yıldırım'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından "Hilal" adlı oyun sahnelendi.

        "Çanakkale'den Geleceğe Kahramanların İzinde" adlı oratoryo gösterisiyle son bulan programa, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Askeri Erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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