Yüksekova'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

"Çanakkale'den Geleceğe Kahramanların İzinde" adlı oratoryo gösterisiyle son bulan programa, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Askeri Erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik Merkezi'nde, Cemal Sala İlkokulu ve Ortaokulunca düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

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