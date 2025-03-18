Yüksekova'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de Rıfat Baskın'a ait binanın çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine, mahalleye sevk edilen itfaiye ekibince yangın söndürüldü.
Yangında binanın çatısında hasar oluştu.
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