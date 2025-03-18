Çukurca'da Gazi ve Şehit Aileleri Derneği açıldı

Açılışa, Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Şehit ve gazilere karşı görevlerini tam ve layıkıyla yapmak zorunda olduklarını belirten Ertunç, "Onlara minnet duyuyoruz. Milletimiz de şehit gazilerimize şükran hisleriyle doludur." dedi.

Açılışta konuşan dernek başkanı Metin Ertunç, şehitlerin ve gazilerin sayesinde bu toprakların vatan kılındığını söyledi.

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