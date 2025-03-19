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        Hakkarili 63 yaşındaki Esat Kaynak, futbol tutkusuyla dikkati çekiyor

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yöresel kıyafetleriyle toprak ve halı sahalarda gençlerle futbol oynayan 63 yaşındaki Esat Kaynak, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı görüntüsü ve futbol tutkusuyla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:29
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        Hakkarili 63 yaşındaki Esat Kaynak, futbol tutkusuyla dikkati çekiyor
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        SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yöresel kıyafetleriyle toprak ve halı sahalarda gençlerle futbol oynayan 63 yaşındaki Esat Kaynak, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı görüntüsü ve futbol tutkusuyla dikkati çekiyor.

        Anadağ köyünün Gökçetaş mezrasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan 18 çocuk ve 58 torun sahibi Kaynak, küçük yaşlarda futbola ilgi duymaya başladı.

        Bulduğu her fırsatta futbol oynayan, televizyondan maçları takip eden Kaynak'ın bu spora olan bağlılığı zamanla arttı.

        İlerleyen yaşına rağmen futbolla bağını koparmayan Kaynak, zaman zaman çocuklarıyla, torunlarıyla ve ilçedeki gençlerle mezradaki düz alanlara ve ilçe merkezindeki halı sahaya gidiyor.

        Bazen kundura bazen de lastik ayakkabılarıyla futbol oynayan, yöresel kıyafetleriyle sahaya renk katan Kaynak, çocuk ve gençlere spor yapmanın önemini anlatıyor.

        - "Fırsat buldukça futbol oynamaya gidiyoruz"

        Kaynak, AA muhabirine, futbolu çok sevdiğini, çocuklarla, gençlerle her fırsatta futbol oynadıklarını söyledi.

        Mezrada halı saha olmadığı için düzlük alanlarda ya da ilçe merkezindeki halı sahalara gittiklerini belirten Kaynak, "Haftada iki kez araç tutarak ilçe merkezine gidiyoruz. Buraya bir saha yapılmasını çok istiyoruz. Ben bu yaşımda futbol oynamak istiyorsam çocuklar tabii ki benden daha çok ister. Fırsat buldukça sahaya gidip futbol oynuyoruz. Galatasaray'ı seviyorum, taraftarıyım. Beni bir maça davet ederlerse çok memnun olurum." dedi.

        Futbol oynamanın, spor yapmanın sağlık açısından çok iyi olduğunu ifade eden Kaynak, "Çocuklarıma, torunlarıma da her zaman futbol oynamaya gidin diyorum. Herkesin köyünde, evinde spor yapmasını istiyorum. Spor çok güzel bir şey. Beni futbol oynarken görenlerin bazıları şaşırıyor, bazıları seviniyor, bazıları da laf atıyor ama ben kafaya takmıyorum. Bizim köyde küçükten büyüğe herkes futbol oynamayı seviyor. Bize bir saha yapılırsa çok memnun oluruz." diye konuştu.

        - "Dedem genellikle şalvarıyla oynuyor"

        23 yaşındaki torunu Orhan Kaynak ise mezrada genellikle herkesin futbolu sevdiğini, haftada 3-4 kez futbol oynamak için ilçe merkezine gittiklerini dile getirdi.

        Mezrada dedesinin de etkisiyle futbola ayrı bakışın olduğunu anlatan Kaynak, şunları kaydetti:

        "Burada sahamız yok, toprak sahalarda oynuyoruz. Dedemin futbol tutkusu çocukluğundan geliyor. Bize de yansıtıyor. Futbolu çok seviyoruz. Hepimiz topluca futbol oynamaya gidiyoruz. Dedem çok iyi oynuyor. Mevkisi de forvet. Bize de futbol oynamayı her zaman tavsiye ediyor. Dedem genellikle şalvarıyla oynuyor. Forması, şalvarı ve puşisidir. Yöresel kıyafetleriyle futbol oynaması çok ilgi çekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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