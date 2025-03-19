Hakkari'de mukabele geleneği sürüyor

Ahmed-i Hani Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrenciler tarafından yürütülen mukabele geleneği ramazan boyunca devam edecek.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 asırlık mukabele geleneği Merkez Ulu Cami'de yaşatılıyor.

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