Hakkari'de mukabele geleneği sürüyor
Hakkari'de mukabele geleneği devam ediyor.
Hakkari'de mukabele geleneği devam ediyor.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 asırlık mukabele geleneği Merkez Ulu Cami'de yaşatılıyor.
Ahmed-i Hani Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrenciler tarafından yürütülen mukabele geleneği ramazan boyunca devam edecek.
Cami imamı Mahmut Engin, mukabeleye genç hafızların ilgi gösterdiğini söyledi.
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