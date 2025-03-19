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        Hakkari'de mukabele geleneği sürüyor

        Hakkari'de mukabele geleneği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:19
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        Hakkari'de mukabele geleneği sürüyor
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        Hakkari'de mukabele geleneği devam ediyor.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 asırlık mukabele geleneği Merkez Ulu Cami'de yaşatılıyor.

        Ahmed-i Hani Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrenciler tarafından yürütülen mukabele geleneği ramazan boyunca devam edecek.

        Cami imamı Mahmut Engin, mukabeleye genç hafızların ilgi gösterdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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