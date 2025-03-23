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        Hakkari Zapspor, Kızıltepe 47 Spor'u mağlup etti

        Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, kendi sahasında karşılaştığı Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 16:08 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:10
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        Hakkari Zapspor, Kızıltepe 47 Spor'u mağlup etti
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, kendi sahasında karşılaştığı Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 yendi

        Hakkari Zapspor, ligin 21. haftasında Kızıltepe 47 Spor'u konuk etti.

        Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-0 kazanarak grup liderliğini sürdürdü.

        Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan ve Zapspor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç izledi.

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        Galeri
        Galeri

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