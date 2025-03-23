Hakkari Zapspor, Kızıltepe 47 Spor'u mağlup etti

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan ve Zapspor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, kendi sahasında karşılaştığı Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 yendi

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