Hakkari Zapspor, Kızıltepe 47 Spor'u mağlup etti
Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, kendi sahasında karşılaştığı Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 yendi
Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, kendi sahasında karşılaştığı Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 yendi
Hakkari Zapspor, ligin 21. haftasında Kızıltepe 47 Spor'u konuk etti.
Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-0 kazanarak grup liderliğini sürdürdü.
Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan ve Zapspor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç izledi.
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