Hakkari'de 34 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda 23 Mart'ta Çukurca kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları pikapta arama yapan ekipler, araçta yapılan gizli bölmede 34 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.