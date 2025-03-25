Kadın Futbol Süper Ligi'ne çıkan Yüksekovaspor oyuncularından Vali Çelik'e ziyaret
Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor'un yönetici ve sporcuları, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.
Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor'un yönetici ve sporcuları, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Çelik, makamında kabul ettiği Yüksekovaspor Kadın Futbol Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, teknik ekip ve sporcularla sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, futbolcuları başarılarından dolayı tebrik etti, yeni sezon için başarı diledi.
Yıldırım ve beraberindekiler de Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da hazır bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.