Hakkari'de Yeşilay Spor Kulübü sporcuları masa tenisi turnuvasında zirveyi kaptırmadı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "7'den 70'e Çukurca Spor Yapıyor" projesi kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında, Yeşilay Spor Kulübü sporcuları 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "7'den 70'e Çukurca Spor Yapıyor" projesi kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında, Yeşilay Spor Kulübü sporcuları 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.
Kaymakamlık, Çukurca Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Saran Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın final müsabakaları ilgi gördü.
Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve Hüseyin Yılmaz'ın da takip ettiği final müsabakalarında Yeşilay Spor Kulübü sporcuları önemli başarıya imza attı.
Kulübün sporcularından Mordem Argeş Ertunç erkekler kategorisinde birinci, Yüsra Kaplan ikinci, Yarennur Kaplan üçüncü olurken, Eda Karabaş da kadınlar kategorisinde birincilik elde etti.
Kadınlar kategorisinde Sözdar Duran ikinci, Nazlı Kuşar üçüncü, erkekler kategorisinde Mehmet Çalışkan birinci, Umut Şene ikinci, Hüseyin Bahadır Ece üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.
Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Adil Demir, turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik etti, başarılarının devamını diledi.
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