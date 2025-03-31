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        Hakkari'de otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:19
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        Hakkari'de otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Vezirli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AVY 019 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Arda Kameri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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