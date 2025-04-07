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        Karların erimesiyle daha coşkulu akan Marinüs Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğaseverler, karların erimesiyle debisi yükselen Marinüs Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:41 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:32
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        Karların erimesiyle daha coşkulu akan Marinüs Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğaseverler, karların erimesiyle debisi yükselen Marinüs Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi.

        İlçede faaliyet yürüten İz Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çeşitli meslek gruplarından yaklaşık 30 doğasever, araçlarla Kavaklı köyüne gitti.

        Köyün çıkışına kadar gelen katılımcılar, buradan 1,5 saatlik yürüyüşün ardından şelalenin bulunduğu alana ulaştı.

        Karların erimesiyle bugünlerde daha coşkulu akan şelalenin çevresinde zaman geçiren doğaseverler, doğal güzelliklerin oluşturduğu eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

        İz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kemal Özdemir, bu yılın ilk etkinliğini Marinüs Şelalesi'nin bulunduğu bölgede düzenlediklerini belirtti.

        Etkinliğe katılan 30 kişilik kafileyle bölgede doğa yürüyüşü yaptıklarını anlatan Özdemir, "Müthiş bir doğa ve manzara ile karşı karşıyayız. Bu eşsiz doğayı gezmek isteyen bütün doğaseverleri buraya bekliyoruz. Gelen misafirlerin profesyonel rehberler eşliğinde hareket etmesi daha faydalı olur." diye konuştu.

        Doğa fotoğrafçısı Barış İliş ise etkinliğe Van'dan katıldığını dile getirerek, "Bölgenin eşsiz bir doğası var. Herkesin buraları görmesi gerekiyor. Zorlu bir parkur olduğu için profesyonel rehber eşliğinde gelinmesi daha iyi olur. Gelenlerin de çevre konusunda duyarlı davranmaları çok önemli." dedi.

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