Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 919 kişi yakalandı

Hakkari'de, 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 919 kişi yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı.

Toplantıda, 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı veriler incelendi.

Elde edilen verilere göre kentte asayiş olayları ile aile içi ve kadına karşı şiddet olayları yüzde 7 azaldı, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılmasına yönelik operasyonlarda ise yüzde 30 artış sağlandı.

Aynı dönemde çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 919 kişi yakalandı.

Vali Çelik, operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı.