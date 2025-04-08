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        Yüksekova'da caddeler yıkanarak temizlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerince İpekyolu Caddesi'ndeki çamur yıkanarak temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:56 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:22
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        Yüksekova'da caddeler yıkanarak temizlendi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerince İpekyolu Caddesi'ndeki çamur yıkanarak temizlendi.

        Karayolları ekipleri, ilçenin en işlek güzergahlarından olan İpekyolu Caddesi'nde çetin geçen kışın ardından çalışma başlattı.

        Yolda biriken toz ve çamuru temizleyen ekipler, Şemdinli, Esendere ve Dağlıca yolu güzergahlarında çalışma yürütecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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