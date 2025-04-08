Yüksekova'da caddeler yıkanarak temizlendi

Yolda biriken toz ve çamuru temizleyen ekipler, Şemdinli, Esendere ve Dağlıca yolu güzergahlarında çalışma yürütecek.

Karayolları ekipleri, ilçenin en işlek güzergahlarından olan İpekyolu Caddesi'nde çetin geçen kışın ardından çalışma başlattı.

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