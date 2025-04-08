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        Hakkari'de tırın dorsesinde 61 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tırın dorsesinde 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 20:37 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:40
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        Hakkari'de tırın dorsesinde 61 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tırın dorsesinde 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, Efeler uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

        Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, tırın dorsesinde 5 torbada, 30 paket halinde 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ve 95 pakette 45 kilogram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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