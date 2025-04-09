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        Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu

        Hakkari'de kuvvetli sağanak ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:41 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:41
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        Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu
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        Hakkari'de kuvvetli sağanak ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı yol ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Doğanlı köyü mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları Hakkari-Çukurca kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Bölgeye giden Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yoldaki kaya parçalarını temizledi.

        Akşam saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü.

        Yağmur, zaman zaman toz zerrecikleri dolayısıyla çamur haline dönüştü.

        Yetkililer, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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