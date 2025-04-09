Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu

Akşam saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı yol ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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