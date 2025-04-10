Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de şiddetli rüzgarda 69 çatı zarar gördü

        Hakkari'de şiddetli rüzgarda 69 çatı hasar gördü, 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 03:06 Güncelleme: 10.04.2025 - 03:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de şiddetli rüzgarda 69 çatı zarar gördü
        ABONE OL

        Hakkari'de şiddetli rüzgarda 69 çatı hasar gördü, 3 kişi hafif yaralandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle 69 çatı uçması olayının meydana geldiği bildirildi.

        Olaylarda 3 kişinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından olumsuz hava koşullarının devam edeceği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.

        Kente yönelik tehlike durumunun "turuncu kod" olarak tanımlandığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle yer yer 100 kilometre/saat hıza ulaşabilecek rüzgardan kaynaklı, başta çatı kopması ve düşmesi gibi olumsuzlukları karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça dışarıda ve açık alanlarda bulunmamaları önem arz etmektedir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        ABD Savunma Bakanı: Çin'i caydırmalıyız
        ABD Savunma Bakanı: Çin'i caydırmalıyız
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi
        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        "Yanlış biliniyor"
        "Yanlış biliniyor"
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi
        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi
        Hakkari'de çamura saplanan otomobil ekiplerce kurtarıldı
        Hakkari'de çamura saplanan otomobil ekiplerce kurtarıldı
        Van ve Hakkari'de, kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtu
        Van ve Hakkari'de, kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtu
        Hakkari'de fırtına; çatılar ve tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi
        Hakkari'de fırtına; çatılar ve tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi
        Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu
        Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu
        TÜBİTAK, Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 7 projeyi kabul et...
        TÜBİTAK, Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 7 projeyi kabul et...