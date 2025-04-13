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        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesi yolunu açmaya çalışıyor

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:27
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        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesi yolunu açmaya çalışıyor
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yapıyor.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Mirgesav Üs Bölgesi yolunda 2 gün önce çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, çığ riski nedeniyle kontrollü çalışıyor.

        Yolun akşam saatlerine kadar açılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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