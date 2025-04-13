Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesi yolunu açmaya çalışıyor
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yapıyor.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yapıyor.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Mirgesav Üs Bölgesi yolunda 2 gün önce çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, çığ riski nedeniyle kontrollü çalışıyor.
Yolun akşam saatlerine kadar açılması hedefleniyor.
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