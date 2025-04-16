Hakkari Üniversitesi Rektörü Gençcelep, Vali Çelik'i ziyaret etti
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Gençcelep, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Gençcelep, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, Gençcelep'i makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, Gençcelep'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.