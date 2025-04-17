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        Hakkari'de öğrencilerin bilimsel ve sanatsal çalışmaları sergilendi

        Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladığı bilimsel ve sanatsal çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:38
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        Hakkari'de öğrencilerin bilimsel ve sanatsal çalışmaları sergilendi
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        Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladığı bilimsel ve sanatsal çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

        BİLSEM'deki serginin açılışı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in katımıyla gerçekleştirildi.

        Müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte Çelik, enstrüman çalıp şarkı söyleyen öğrencileri tebrik etti.

        Çelik, Vali İdris Akbıyık İlkokulu öğrencilerinin katı atıklardan hazırladığı çalışmaların da yer aldığı sergiyi gezdi, projeleri inceledi.

        Öğrencilerin, katı atıkların doğaya ve hayvanlara verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla çizdiği resimleri de inceleyen Çelik, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Sergiye, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, BİLSEM Müdürü Rahmi Orhan, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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