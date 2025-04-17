Hakkari'de öğrencilerin bilimsel ve sanatsal çalışmaları sergilendi

Öğrencilerin, katı atıkların doğaya ve hayvanlara verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla çizdiği resimleri de inceleyen Çelik, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladığı bilimsel ve sanatsal çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

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