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        Hakkari'de Zap Suyu kenarında mahsur kalan 4 kişi botla kurtarıldı

        Hakkari'de pancar toplamaya giden ve dönüş yolunda Zap Suyu kenarında mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:02
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        Hakkari'de Zap Suyu kenarında mahsur kalan 4 kişi botla kurtarıldı
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        Hakkari'de pancar toplamaya giden ve dönüş yolunda Zap Suyu kenarında mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Hakkari-Çukurca kara yolundaki dağlık alanda pancar toplamaya giden 4 kişi, geri dönemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Destek AFAD gönüllüsü, rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un da katıldığı çalışmada ekipler, şişirdikleri botla Zap Suyu'nun karşısına geçti.

        Ekiplerce bota alınan 4 kişi, suyun karşısına geçirilerek güvenli alana ulaştırıldı.

        Mahsur kalanlar, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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