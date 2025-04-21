Hakkari'de Zap Suyu kenarında mahsur kalan 4 kişi botla kurtarıldı

Destek AFAD gönüllüsü, rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un da katıldığı çalışmada ekipler, şişirdikleri botla Zap Suyu'nun karşısına geçti.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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