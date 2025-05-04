Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 53, Hakkarigücüspor ise 32'ye yükseltti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Hakkarigücüspor, konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment ile 1-1 berabere kaldı.

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