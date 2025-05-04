Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Hakkarigücüspor, konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment ile 1-1 berabere kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Hakkarigücüspor, konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment ile 1-1 berabere kaldı.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında Hakkarigücüspor, 70. dakikada Elizabeth Owusuaa'nın golüyle öne geçti.
Beşiktaş, 95. dakikada İlayda Civelek'in attığı golle beraberliği yakaladı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 53, Hakkarigücüspor ise 32'ye yükseltti.
Müsabakayı çok sayıda taraftar izledi.
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