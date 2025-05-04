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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Hakkarigücüspor, konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:58
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Hakkarigücüspor, konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment ile 1-1 berabere kaldı.

        Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

        Maçın ikinci yarısında Hakkarigücüspor, 70. dakikada Elizabeth Owusuaa'nın golüyle öne geçti.

        Beşiktaş, 95. dakikada İlayda Civelek'in attığı golle beraberliği yakaladı.

        Bu sonuçla Beşiktaş puanını 53, Hakkarigücüspor ise 32'ye yükseltti.

        Müsabakayı çok sayıda taraftar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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