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        Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları söküldü, seralar zarar gördü

        Hakkari'nin Derecik ve Şemdinli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, seralar ve ağaçlar zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:23 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:23
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        Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları söküldü, seralar zarar gördü
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        Hakkari'nin Derecik ve Şemdinli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, seralar ve ağaçlar zarar gördü.

        Şemdinli'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanakla zaman zaman dolunun da yağdığı ilçenin Günyazı köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.

        Derecik ilçesinde de şiddetli rüzgardan dolayı farklı mahallelerdeki bazı ev, tandırevi, odunluk, okul ve spor tesislerinin çatıları ile seralar zarar gördü.

        Gürmeşe Mahallesi'nde yerinden sökülen bir evin çatısının isabet ettiği kamyonet zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi.

        İlçe belediyesi tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu, zarar gören ev ve kurumlara bağlı yapılarda incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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