Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

        Hakkari'de kaybolan 74 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 01:16 Güncelleme: 09.05.2025 - 01:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de kaybolan 74 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Sümbül Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kurt, dağda pancar toplamak için sabah saatlerinde Depin mevkisine gitti.

        Bir süre Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gece görüşlü dronla Sümbül Dağı yamacında arama yapan ekipler, bir ize rastlamadı.

        Ekipler, dağda kaybolduğu değerlendirilen Kurt'un bulunması için iz takip köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kadını öldürmekten 2 müebbet hapis cezası olan firari yakalandı
        2 kadını öldürmekten 2 müebbet hapis cezası olan firari yakalandı
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        Hakkari'de jandarmadan kan bağışı
        Hakkari'de jandarmadan kan bağışı
        Hakkari'de açan ters laleleri jandarma koruyor
        Hakkari'de açan ters laleleri jandarma koruyor
        Yüksekova'da yıkılan ağıldaki hayvanlar kurtarıldı
        Yüksekova'da yıkılan ağıldaki hayvanlar kurtarıldı
        Hakkari'de üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu
        Hakkari'de üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu
        Ahır çöktü; 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü
        Ahır çöktü; 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü
        Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutu...
        Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutu...