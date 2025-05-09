Hakkari'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Hakkari'de kaybolan 74 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Hakkari'de kaybolan 74 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Sümbül Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kurt, dağda pancar toplamak için sabah saatlerinde Depin mevkisine gitti.
Bir süre Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gece görüşlü dronla Sümbül Dağı yamacında arama yapan ekipler, bir ize rastlamadı.
Ekipler, dağda kaybolduğu değerlendirilen Kurt'un bulunması için iz takip köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
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