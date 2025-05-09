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        Hakkari'de kaybolduğu dağda yaralı bulunan kişi, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'de dün pancar toplamak için çıktığı Sümbül Dağı'nda kaybolan ve ekipler tarafından yaralı bulunan 74 yaşındaki Mehmet Kurt, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:51
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        Hakkari'de kaybolduğu dağda yaralı bulunan kişi, helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Hakkari'de dün pancar toplamak için çıktığı Sümbül Dağı'nda kaybolan ve ekipler tarafından yaralı bulunan 74 yaşındaki Mehmet Kurt, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sümbül Mahallesi'nde yaşayan Kurt'un dün pancar toplamak için gittiği dağda kaybolması üzerine yakınları, yetkililerden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen AFAD, JAK, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlattı.

        Sabaha karşı dağda yaralı ve bitkin halde bulunan Kurt'a ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, bölgeye helikopter talep etti.

        Bunun üzerine alana yönlendirilen askeri helikoptere alınan Kurt, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kurt'un yakını olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, AA muhabirine, akşam kayıp ihbarıyla bölgeye gittiklerini söyledi.

        Ekiplerin dünden beri arama çalışması yürüttüğünü belirten Akboğa, "Vatandaşımız yaralı halde sabaha karşı bulundu. Akşamdan beri burada olan AFAD, JAK, emniyet ekipleri ve emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Aldığımız bilgiye göre belinden biraz rahatsız ama ciddi bir durumu yok." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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