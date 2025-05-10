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        Hakkari'de derede kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 20:06 Güncelleme: 10.05.2025 - 20:06
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        Hakkari'de derede kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Arkadaşlarıyla dün piknik yapmak için geldiği Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü yakınında arkadaşıyla dereye giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları ikinci gününde sürdü.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personeli, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin desteğiyle çalışma yürütüyor.

        Baba Nevzat Kom, gazetecilere, arama çalışmalarının birçok ekibin katılımıyla devam ettiğini söyledi.

        Ekiplere teşekkür eden Kom, "Çocuğumun dereye düştüğünü dün öğrendim. İş yerinde çalıştığını zannediyordum. Meğerse piknik yapmak için arkadaşlarıyla Avaşin Deresi'ne gitmiş. Bundan haberim yoktu. Bu kadarını biliyorum." dedi.

        Kom'un yakını Latif Kom ise dün akşama kadar Neçir'i aradıklarını ama bulamadıklarını belirterek, "Sabah erken saatlerde arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Herkes seferber olmuş durumda. Umutla bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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