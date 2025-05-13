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        Şemdinli'de su kuyusuna düşen çocuk öldü

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:40 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:40
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        Şemdinli'de su kuyusuna düşen çocuk öldü
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Uğuraçan köyü Yeşilbayır mezrasında 6 yaşındaki Abdulkerim Yılmaz, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

        Olay yerine giden köylüler, çocuğu düştüğü kuyudan çıkardı.

        Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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